فيديو.. كيف يتذكر الجمهور الفنان خالد صالح بعد 6 سنوات على رحيله ؟

2020/09/19 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان أحمد خالد صالح ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، مقطع فيديو يجمع صورا مرسومة لوالده الفنان الراحل خالد صالح قد نفذته إحدى محبي الفنان الراحل وتدعى “ياسمين بدر” ، رغم مرور 6 سنوات على رحيله.وعلق صالح على الفيديو ، قائلاً :” معمول بكمية حب وموهبة ومجهود […]

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