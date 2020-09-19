مقتل جندي بنيران قناص لداعش في ديالى

2020/09/19 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالىافاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل جندي بنيران قناص داعشي في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "جنديا ينتمي للفرقة الخامسة في الجيش العراقي، قتل بنيران قناص داعشي في اطراف قرية الضابطية في اطراف ناحية بني سعد ( ٢٠كم جنوب غرب بعقوبة)".واضاف أنه "تم فرض اجراءات أمنية مشددة وإجراء عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث".

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