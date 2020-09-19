ترامب مستعد لفعل أي شيء للفوز بالانتخابات رغم كوفيد والحرائق والأزمة بقلم: دان لا بوتز، 16 سبتمبر 2020 - المناضل-ة

2020/09/19 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة نشر بوب وودوارد، الصحفي الشهير (كشف، في السبعينيات، فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون)، للتو كتابًا بعنوان "الغضب"، استنادًا إلى 12 ساعة من المقابلات مع ترامب، أكد ما يعتقده الكثير منا.أخبر ترامب وودوارد أنه كان يعلم منذ البداية أن الفيروس شديد العدوى وأخطر من الإنفلونزا، واعترف بأنه لم يخبر الشعب الأمريكي بالحقيقة لأنه "لم يكن يريد إثارة الذعر".



وأعلن هولدن ثورب، مح ......





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