الدوري الألماني.. بايرن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز تاريخي

2020/09/19 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل بطل أوروبا، بايرن ميونيخ، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز تاريخي هو الأكبر لمباراة افتتاحية بعدما سحق مضيفه شالكه (8-صفر)، الجمعة.

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