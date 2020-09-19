فرنسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/09/19 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

سجلت وكالة الصحة في فرنسا 13215 إصابة جديدة بالفيروس، و123 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقالت وكالة الصحة العامة في فرنسا إن البلاد تخطت عتبة 10 آلاف حالة خلال نهاية الأسبوع لأول مرة منذ ايار.

وفي منطقة باريس إيل دو فرانس أفادت الوكالة بدخول 2311 شخصا المستشفى و86 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يعتقد الكثير من مسؤولي الصحة أن فرنسا تشهد الموجة الثانية من جائحة كورونا.



وكانت الحكومة الفرنسية قد ذكرت أنها ستشدد القيود في عدة بؤر لتفشي الفيروس في مدينتي ليون ونيس.

في غضون ذلك أظهرت احصائيات حكومية اغلاق 89 مدرسة مؤقتا من بين 61500 مدرسة منذ بدء العام الدراسي منذ ثلاثة أسابيع.

تتضمن بؤر الفيروس أكاديميات في مدن ليل، وتولوز، وإي- مارسيليا، وبوردو، وفيرساي.

وجاءت نتائج 891 طالبا إيجابية في فحص الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي الأسبوعي 5056 طالبا.



كما ثبتت إصابة 284 من العاملين بهذه المؤسسات التعليمية، ليصل اجمالي حصيلتهم الى 1307.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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