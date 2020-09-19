2020/09/19 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

تجري وزارة الخارجية تحضيراتها للزيارة المرتقبة التي يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراءها خلال الشهر المقبل.

وذكرت الخارجية، في بيان، ان "الوزير فؤاد حسين التقى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وبحثا تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق، وأهمية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائي أم ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، كما بحثا المشاريع الاقتصادية التي يمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل".

واشاد حسين بـ"الدور الفرنسي الفعال في محاربة عصابات داعش الإرهابية ضمن التحالف الدولي"، مشددا على "أهمية استمرار هذا التعاون؛ لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابية".

وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا ضمن الجولة الأوروبية التي يجريها على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد آليات لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهر المقبل.. الكاظمي في باريس ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهر المقبل.. الكاظمي في باريس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).