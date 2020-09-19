الهاتف الأرضي يعود الى بغداد

2020/09/19 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

حددَ وزير الاتصالات أركان شهاب، مطلع العام 2021، موعدا لدخول الكابل الضوئي حيز التنفيذ، مؤكدا تحسن الانترنت خلال الاشهر المقبلة.

وقال شهاب، في تصريح صحفي، إنه "سيكون هناك 150 الف منزل مخدوم بالكابل الضوئي في بغداد وذلك ضمن القرض الياباني مشيرا الى ان شهر تشرين الثاني سيشهد تغييرا من خلال عودة الهاتف الارضي والانترنت (عبر الكابل)"

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