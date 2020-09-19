قد تغير وفاتها التوازن الأيديولوجي للمحكمة الأميركية العليا.. وفاة القاضية روث غينسبيرغ

2020/09/19 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الأميركية العليا وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ، الليبرالية القوية في عملها بالمحكمة منذ 1993، الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاما.

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