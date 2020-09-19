لسبب غريب.. نجم شهير يحاول قتل جون ترافولتا

2020/09/19 | 04:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة “Showtime” الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم “The Comedy Store”، روى من خلالها عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا.وكشف جيمي ووكر “73 سنة”، أن الغيرة الفنية اشتعلت بين صديقه النجم […]

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