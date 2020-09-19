"حكم شنيع" جديد في إيران.. قطع أصابع 3 مراهقين

2020/09/19 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة بعد تنفيذ الحكم بالإعدام في حق المصارع الإيراني أفكاري، تتوجه الأنظار ثانية إلى إيران حيث من المحتمل أن تقطع أصابع ثلاثة شبان أدينوا بالسرقة.

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