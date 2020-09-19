سابقة تاريخية في قمرة مقاتلة إف-35 في إسرائيل

2020/09/19 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عشرين عامًا عن انطلاق أول امرأة في السماء كأول طيار مقاتل في إسرائيل، ستنضم سيدة طيار إلى صفوف السرب 116 من "أسود الجنوب" وتطير بطائرة F-35i Adir لأول مرة في تاريخ الطيران الإسرائيلي المقاتل.

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