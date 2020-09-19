القاضية الأميركية غينسبيرغ.. أيقونة مواجهة التمييز الجنسي ضد المرأة

2020/09/19 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت روث غينسبيرغ إيقونة أميركية بامتياز، بعد أن تغلبت على التمييز الجنسي الراسخ في مهنة المحاماة لتصعد إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث دافعت عن المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا على مدى 27 عامًا.

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