"فسافيس" الاستبداد

2020/09/19 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق لأبي خليل القباني، رائد المسرح السوري، أن تحدث عن "فسافيس السلطان" الذين كتبوا فيه تقارير أمنية بسبب رحلته إلى شيكاغو قبل أكثر من قرن، ولأن مبدأ التاريخ تكرار نفسه، ليس مستغربا أن يكون لكل زمان ومكان " فسافيسه الجدد"، الخادمون بأمانة وإخلاص وورع، لأحد سلاطين الاستبداد السياسي أو الديني أو الاجتماعي

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