شاهد.. جمعة غضب عربية ضد التطبيع مع الاحتلال

2020/09/19 | 06:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - فلسطين

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