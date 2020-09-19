أصوات بارزة من حركة النهضة تطالب الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة

2020/09/19 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالَب عدد من قيادات حزب النهضة التونسي، قالت وسائل إعلام محلية إنهم عددهم يفوق المئة، من رئيس الحزب راشد الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحركة بمناسبة المؤتمر الـ11 للحزب المقرر نهاية السنة الجارية.

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