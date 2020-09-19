مجلس الأمن يمدد مهمة فريق التحقيق بجرائم داعش في العراق

2020/09/19 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم امس الجمعة، قرارا بالإجماع مدد بموجبه ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظ...

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