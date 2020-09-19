اختتام اعمال البلنيوم الرابع عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/09/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي اجتماعها الموسع (البلنيوم) الرابع عشر يومي السبت والأحد 12 و13 ايلول 2020 عن طريق الانترنيت بمشاركة اكثر من ثلثي اعضاء اللجنة المركزية وعدد من مشاوري اللجنة المركزية وكوادر الحزب من المدن العراقية.



كما شارك في الأجتماع ليدر الحزب الشيوعي العمالي الأيراني حميد تقواائي.



وقد اظطرت جائحة كورونا الى عقد البلنيوم من خلال احد قنوات الاتصال ا ......





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