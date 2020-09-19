"لا يوجد شيء ملموس".. الخارجية الفرنسية تدافع عن حزب الله

2020/09/19 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الجناح المسلح لجماعة حزب الله اللبنانية يخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في فرنسا وذلك بعدما قال مسؤول أميركي كبير إن الجماعة أقامت مخابئ في أوروبا منذ عام 2012.

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