14 - المكر .. الإلهي !! - ابراهيم الجندي

2020/09/19 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة عشرة : الأعراف 96 - 102(96) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ1- المعنى : لو آمن أهل مكة بالله وأطاعوا رسوله ، لانزلنا عليهم من السماء مطرا ، وأخرجنا لهم من الأرض نباتا ، ورفعنا عنهم القحط والجدب والفقر ، لكنهم كذبوا الرسل ، فعذبناهم بس ......





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