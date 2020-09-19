وزير الزراعة: الانفلات والفوضى مازالت مستمرة في المنافذ الحدودية

2020/09/19 | 08:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير الزراعة كريم محمد الخفاجي،السبت، استمرار الفوضى والانفلات في المنافذ الحدودية تتسبب في ضرر كبير بالاقتصاد العراقي، مبينا ان مافيات فوق القانون هي من تحويل قطع الاراضي الزراعية الى سكنية دون العودة للقانون.

وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الانفلات الحدودي تسبب بالفوضى في الاسواق العراقية وهو مازال مستمرا لغاية الان”.

واضاف الخفاجي، ان “عصابات متنفذة تسيطر على المنافذ وتستورد الخضروات باسعار منخفضة يكون فيها الفلاح العراقي غير قادر على المنافسة”.

وتابع ان “مافيات فوق القانون هي من وزعت الاراضي الزراعية وقسمتها الى مناطق سكنية ولا يمكن لاي شخص او دائرة منعها دون تطبيق القانون بحذافيره “.انتهى/ 25د

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