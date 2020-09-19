انطلاق الموسم الاكبر لصيد الصقور النادرة في العراق

2020/09/19 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن انطلاق موسم صيد الصقور البرية شرق المحافظة وهو الاكبر على مستوى العراق.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” موسم صيد الصقور البرية في بادية قزانية انطلق وسيتم لبداية لنهاية تشرين الاول وهو يجمع صياديين من مختلف المحافظات العراقية”.

واضاف اكرم، ان “صيد الصقور البرية من الهوايات المشهورة في بادية قزانية وهي الاكبر على مستوى العراق لافتا الى ان البادية خط ومسار هجرة الصقور البرية وخاصة النادرة منها والتي تسمى بالحر او الشاهين وانوعها كثر”.

واشار مدير ناحية قزانية الى ان”البادية يمكن ان تشكل لوحة بيئية كبيرة وجاذبة للسياحة او استثمرت بالشكل الصحيح خاصة وانها تنفرد بكونها اهم مناطق البلاد في صيد الصقور البرية النادرة والتي تصل اسعارها الى مبالغ كبيرة”.

وتمتد هواية صيد الصقور البرية الى عقود خلت في مناطق قزانية شرق ديالى ويقوم بها اناس ذو اختصاص وخبرة واسعة في تتبع مسارات هجرة الصقور.



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