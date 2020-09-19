الأمن النيابية: معلومات بخطورة هجمات داعش في ديالى لا تصل لبغداد

2020/09/19 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، السبت، أن الهجمات الارهابية في العظيم بمحافظة ديالى ممنهجة، مشيرا إلى وجود معلومات بخطورة هجمات داعش في ديالى لا تصل لبغداد.

وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “قاطع ناحية العظيم شمال ديالى تعرض في الايام الاخيرة الى سلسلة هجمات ارهابية اخذت مسار ممنهج في محاولة لضرب الاستقرار والامان في ناحية محررة”.

وأوضح أن “الهجمات تاتي تاكيد على تحذيراتنا السابقة من خطورة وجود ممرات تسلل لداعش الارهابي من صلاح الدين صوب ديالى”.

وأشار إلى أن “هناك صمت امني عما يحدث في العظيم ولاتصل الكثير من المعلومات الى القيادات الامنية العليا في بغداد حيال طبيعة الوضع الراهن وخطورة تلك الهجمات خاصة مع سقوط شهداء وجرحى”.

وشدد العزاوي على ان “الوضع يحتاج الى وقفة جدية من قبل وزارة الدفاع وبقية التشكيلات الامنية من اجل تعزيز الموقف وانهاء اي محاولات لشن هجمات ارهابية أخرى”.



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