2020/09/19 | 08:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت مصادر حكومية عراقية، باعتقال مسؤولين عراقيين ورجل أعمال، في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء، فيما يمثل ذلك حالة نادرة عبر إخضاع مسؤولين حاليين لإجراءات قضائية.



وشكّل الكاظمي الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.

وتم اعتقال رئيس صندوق التقاعد العراقي أحمد الساعدي ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي.

وأكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد" لدى وصوله مطار بغداد، الخميس.

ورفض مسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.

وصرح مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف".

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن "قضاة اللجنة يبنون قضايا "قوية".

وقال مسؤولان إن "الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة".

وذكر أحدهما أنه "لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: حملة الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وأسماء جديدة ستظهر!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: حملة الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وأسماء جديدة ستظهر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).