ليلة القبض على لوكاشينكو

2020/09/19 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسافة من الحدود البيلاروسية إلى العاصمة الروسية موسكو أو عاصمة القياصرة بطرسبرغ قرابة 500 كلم، وفي التقديرات الاستراتيجية تعتبر هذه المسافة ضمن أولويات الأمن القومي الروسي، ما يعني أن أي خلل على الحدود البيلاروسية المحاذية لروسيا سيشكل تهديدا مباشرا لأمن العاصمتين

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