ترقب و'تكهنات' بشأن أوامر القبض على مئات المتهمين بالفساد

2020/09/19 | 08:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقا سعيد ياسين موسى، السبت، عن تنفيذ حملة اعتقالات بحث شخصيات متهمة بالفساد، مبينا انها جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لايمكن الطعن به.

جاء ذلك بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية، أنباء حملات الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية وطالت شخصيات مسؤولة متهمة بالفساد والتلاعب بالمال العام، حيث أوضح موسى، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 19 أيلول 2020، أن "هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين".

وتابع بالقول " أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت".

وأشار إلى ان "حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا".

وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء "شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة".

وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، قد أعلن في بيانه الذي أعقب لقاء الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، دعمه لاتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.

ر.إ

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