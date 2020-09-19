القبض على قيادي بتنظيم داعش في كركوك

2020/09/19 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على مسؤول العبوات لقاطع الفرات ، الامني السابق لولاية الانبار خلال عملية أمنية في محافظة كركوك.



وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه بعميلة نوعيه واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من اللواء الالي الثالث وقسم استخبارات الفرقة من القاء القبض على مسؤول العبوات لقاطع الفرات ولاية العراق وايضا عمل سابقا في قاطع هيت ولاية الانبار ، بعد نصب كمين محكم له في ناحية الرياض ، بعد ورود معلومات حول تواجده داخل محافظة كركوك./انتهى9

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