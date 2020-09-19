حريق يلتهم محالا تجارية في مدينة الكوت

2020/09/19 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/ التهم حريق كبير مجمعا لمحال تجارية في مدينة الكوت اليوم.وقال مدير دفاع مدني واسط العميد سمير الموسوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" فرق الإطفاء والإنقاذ تلقت نداء بنشوب حريق في بناية تجارية متكونة من طابقين لبيع المواد الغذائية في منطقةحي الجهاد وسط الكوت، مبينا أن/11/ فرقة اطفاء من مراكز العزة ورتل الطوارئ والكوت شاركت في عملية الإطفاء والإخماد بسرعة ومهنية عالية مما حال الى عدم وصول النيران للمحال التجارية والدور السكنية المجاورة".وأضاف:" ان الحريق الذي لم تعرف بعد أسبابه أدى إلى خسائر مالية كبيرة في البضائع المخزونة ، دون وجود أي خسائر أو اصابات بشرية "./انتهى

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