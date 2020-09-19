قوات إضافية أمريكية تتجه نحو سوريا.. وواشنطن تعززها بـ

2020/09/19 | 08:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الولايات المتحدة في تشرين الأول أكتوبر 2019 مركبات برادلي في المناطق الكوردية بالشمال السوري - صورة إرشيفية لموقع التحالف الدولي

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