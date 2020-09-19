2020/09/19 | 08:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأضاف البيان أن “التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل الى ٥ بالمئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المعلومة/بغداد..
اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون للبناء في قطعة ارض تصل الى ٥ بالمئة .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مدة تسديد قروض البناء تكون بفترة ١٠ سنوات”.
وأضاف البيان أن “التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض”.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل الى ٥ بالمئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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