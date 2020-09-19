الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل الى ٥ بالمئة

2020/09/19 | 08:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون للبناء في قطعة ارض تصل الى ٥ بالمئة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مدة تسديد قروض البناء تكون بفترة ١٠ سنوات”.

وأضاف البيان أن “التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض”.



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