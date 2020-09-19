2020/09/19 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 ساعة

ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 12 ساعة

امين بغداد يوجه بايقاف حملات ازالة التجاوزات بشكل مؤقت

منذ 12 ساعة

مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للشفافية في اجراءات مكافحة الفساد

منذ 13 ساعة

النزاهة تضبط اختلاساً للمال العام في مديريَّة بلديَّة بعقوبة

منذ 14 ساعة

مكتب السيستاني يعلن يوم غد السبت اول ايام شهر صفر

منذ 15 ساعة

محافظة بغداد تصدر توضيحاً بشان تصريح لمحافظها يتعلق بتطوير مداخل العاصمة

منذ 15 ساعة

المرور العامة تحدد عدد ايام صلاحية الحجز الالكتروني

منذ 16 ساعة

بالوثيقة..



جدول الرحلات الجوية ليوم غد السبت

منذ 16 ساعة

كي كارد تنفي هروب مديرها وتدعو لحماية رجال الأعمال من الاعتقالات التعسفية

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 4305 اصابات جديدة بفيروس كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل الى 5%) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: نسبة فائدة قروض البناء تصل الى 5%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).