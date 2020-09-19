الحشد الشعبي يجهض الولادة الثانية لـ”داعش” والجهد الاستخباري يلاحق الفلول

2020/09/19 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد الحشد الشعبي، السبت، فشل تنظيم “ داعش” الارهابي في ولادة ما يسمى بالجيل الثاني في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي حاول بعد كسر شوكته وتحرير كل مدن وقصبات ديالى في كانون الاول 2015 من خلق ما يسمى بالجيل الثاني معتمدا على ادوات التجنيد الالكتروني الا انه فشل في مبتغاه”.

واضاف الحسيني،ان “التجنيد الالكتروني لداعش الارهابي صفر”، مؤكدا أن “كل من يجري اعتقالهم حاليا من عناصره هم بالاساس هاربة ومختبئة الا ان الجهد الاستخباري يكشف خلاياهم النائمة بين فترة واخرى وليس هناك اي تجنيد جديد”.

وأشار الحسيني إلى ان “الحرب مع تنظيم داعش الاجرامي مستمرة والاخيرة ليس بمقدوره فرض سيطرته على شبر واحد من ديالى”.



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