مصرف الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض البناء

2020/09/19 | 09:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت أن نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون للبناء في قطعة ارض تصل الى ٥%.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “مدة تسديد قروض البناء تكون بفترة ١٠ سنوات، فيما تكون فائدة قروض الـ50 مليون دينار 5%”.

وأشار إلى أن “التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض”.

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