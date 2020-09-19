الاطباء المقيمون يبدأون اضرابا شاملا

2020/09/19 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ينفذُ الاطباء المقيمون، اليوم السبت، إضراباً شاملاً في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار، مبينين أنهم أوقفوا إضرابهم السابق بعد تلقيهم وعوداً بالاستجابة إلى بعض مطالبهم إلا أن الوعود لم تتحقق.وقال احد ممثلي الاضراب، الدكتور علاء كاسب في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي وعدا بتلبية مطالبنا خلال اسبوع فأوقفنا الاضراب وعدنا إلى أعمالنا في المستشفيات لنثبت اننا دعاة للحقوق لا للفوضى، موضحاً أن المدة انقضت ولم نحصل على استجابة لمطالبنا”.وأضاف كاسب ان “الطبيب يمنع من الحصول على وثيقة تخرجه من كليات الطب بحجة الحاجة فضلا عن “سرقة” قانون التدرج سنين طويلة”، مشيراً إلى ان “الأطباء المقيمين خرجوا باحتجاجات سلمية وطالبوا بحقوقهم بكل الطرق القانونية والادارية من دون نتيجة”.وتابع، “اجبرنا على تعليق عملنا جزئياً في الاسبوع الماضي واليوم سنعلق عملنا بصورة تشمل جميع الردهات ولأمد مفتوح حتى تحصيل الحقوق، مطالبا بتشكيل لجنة فورية برئاسة رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والتعليم العالي وممثل عن الاطباء الشباب وترك ما يسمى تبادل اللوم بين الوزارات”.



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