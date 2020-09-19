الشريفي: القوات الامنية تستطيع العمل دون التحالف وامريكا تسعى للإضعاف العراق

2020/09/19 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد الخبير الامني احمد الشريفي، السبت، قدرة القوات العراقية على العمل بشكل كامل دون الحاجة الى قوات التحالف الدولي، مبينا ان امريكا تسعى لاضعاف بعض الصنوف العسكرية للاستمرار الاعتماد عليها.

وقال الشريفي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوات العراقية ةوبكافة صنوفها قادرة على مسك الاراض ومنع التواجد الارهابي وملاحقة فلوله دون الاعتماد على جهد التحالف الدولي”.

واضاف الشريفي ان “الجانب الاميركي يعمل على اضعاف القدرات الجوية لقواتنا الامنية من اجل استغلال الثغرة والاستمرار في الاعتماد على الدعم الجوي”.

وتابع ان “المرحلة المقبلة بحاجة الى ابعاد المؤسسات الامنية عن الاهواء والازمات السياسية وانه يجب ابعاد وزارتي الداخلية والدفاع عن المحاصصة”.



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