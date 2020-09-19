تصفيات المونديال 2022.. الأرجنتين مع ميسي ومن دون دي ماريا وأغويرو

2020/09/19 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الجمعة أن منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولكن من دون جناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو المصاب.

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