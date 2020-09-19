بؤرة تفشي كورونا بلا إصابات!

2020/09/19 | 09:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت لجنة الصحة أنه لم يبلغ عن أية حالات إصابة جديدة محلية العدوى بمرض فيروس كورونا الجديد يوم الجمعة في أنحاء البر الرئيس الصيني”.

وأضافت: “وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 14 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني”.

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