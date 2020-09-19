400 موظف ينتظرون الحساب والعقاب

2020/09/19 | 09:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق الخبير سعيد ياسين موسى، السبت، عن أن عمليات الاعتقال جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لايمكن الطعن به.وقال موسى في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /اين نيوز/، إن “هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء”.وأضاف، أنه “يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت”.وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء “شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة

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