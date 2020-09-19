مدينة عربية تقفز في مؤشر “الأذكى” عالمياً.. ما علاقة ذلك بكورونا؟

2020/09/19 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حققت مدينة أبو ظبي قفزة في ترتيب مؤشر المدن الذكية إلى المنطقة 42 على مستوى العالم من 56 في عام 2019.

وعلى الصعيد العالمي احتلت سنغافورة وهلسنكي وزيورخ المراكز الرائدة، أما في المنطقة فقزت دبي مرتبتين لتحتل 43 خلف العاصمة.

تأثير جائحة عالمي

يصنف مؤشر المدن الذكية المدن بناءً على البيانات الاقتصادية والتكنولوجية وتصورات مواطنيها عن مدى “ذكاء” مدنهم.



تم استجواب 109 دولة شملها الاستطلاع حول الأحكام التقنية لمدنها عبر خمسة مجالات أساسية – التنقل ، والصحة والسلامة ، والأنشطة ، والفرص ، والحوكمة.

أوضح البروفيسور أرتورو بريس من معهد التنمية الإدارية، الذي قاد أعمال التصنيف كمدير لمركز التنافسية العالمي في معهد الإدارة السويسري: “أولئك الذين لديهم تكنولوجيا أفضل يديرون الوباء بشكل أفضل.



المدن الذكية ليست الحل ، ولكن التكنولوجيا تساعد”.

كيف تستفيد المدن الذكية من التكنولوجيا ؟

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة عازمة على العمل منذ فترة طويلة على ترسيخ الدولة كمركز للابتكار ، مع احتضان التكنولوجيا دائمًا حيثما كان ذلك ممكنًا حتى قبل ظهور الوباء.



بسبب تكيفها المبكر وتطبيقها للتكنولوجيا، تمكنت الإمارات بسرعة من مكافحة جائحة COVID-19 وضمان استمرارية الحياة والأعمال.

لكي لا يعرض المواطنون أنفسهم للخطر دون داع، سمحت وزارة الصحة للممارسين الطبيين بوصف ما يصل إلى ثلاثة أشهر من الأدوية للمرضى المزمنين.

بعد إصدار الوصفة الطبية ، تمكن المرضى بعد ذلك من الاتصال بالصيدلية، وتقديم رقم الهوية الإماراتي الخاص بهم، وتسليم الدواء إلى باب منزلهم.

قال وكيل وزارة الصحة العامة وسياسة الترخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، لمجلة فوربس الشرق الأوسط: “تم تطبيق العلاج عن بعد بنشاط خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن خلال الجائحة ، توسعت”.

فحص كورونا بدقيقة!

ساعدت التكنولوجيا أيضًا في توفير اختبار أسرع وأكثر دقة لـفيروس كورونا.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي والسحابة G42 ومقرها أبو ظبي ووزارة الصحة عن اختبار جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان شخص ما مصابًا في غضون دقيقة واحدة بدقة 85%.

تتبنى شرطة أبوظبي التكنولوجيا أيضًا. في الوقت الحالي ، يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد السائقين الذين لا يلتزمون بالمسافة الآمنة وتغريمهم.

وفقًا للترتيب ، برعت كل من أبوظبي ودبي في نشر التقنيات وحصلت على درجة 80 في هذه المجالات:

جعلت الدوائر التلفزيونية المغلقة السكان يشعرون بالأمان.

أدى ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت إلى تحسين الوصول.

سهّل الشراء عبر الإنترنت لتذاكر العروض والمتاحف الحضور.

تلبي سرعة الإنترنت الحالية والموثوقية احتياجات الاتصال.

أدت معالجة وثائق الهوية إلى تقليل أوقات الانتظار.

المصدر: مجلة فوربس

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