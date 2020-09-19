الصحة النيابية توضح بشأن التفاوض لاستيراد اللقاح الصيني لكورونا

2020/09/19 | 09:53 - المصدر: NRT عربية

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تطوير لقاح لعلاج كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة الصحة النيابية، السبت، ان وزارة الصحة تتفاوض حاليا لاستحصال الموافقات الرسمية والتمويل الكافي من أجل استيراد اللقاح الصيني، إضافة إلى استمرارها بالتفاوض مع دول أخرى انتجت لقاحات أخرى.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء التميمي، في تصريحات صحفية تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 19 أيلول 2020، إن "استضافة اللجنة وزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، تناولت قضية اللقاح الصيني والتواصل مع بكين بشأنه"، مبينة ان هناك مساعي جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح.

وأوضحت التميمي، أن "اللقاح الصيني استخدم وفق تجارب ودراسة طويلة، كون الوباء انطلق من الصين ومن بعدها روسيا وأميركا"، فيما أشارت إلى الصراعات السياسية الملازمة لإنتاج اللقاحات في العالم، وآخرها ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الأيام المقبلة ستشهد تجهيز اللقاح الخاص بكورونا.

من جانبه أكد عضو اللجنة حسن خلاطي، ان وزير الصحة حسن التميمي، أفاد خلال اجتماع الأمس، أن "وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة، التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا، ليكون العراق من أولى الدول التي تستورده"، لافتا إلى "وجود تواصل مع الجانب الروسي وإرسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر على معامل ومصانع تصنيع اللقاحات، وعندما يكون اللقاح معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده".

وكان رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينو فارم" ليو جينغ تشن، صرح لصحيفة تابعة للحزب الشيوعي الصيني منتصف آب الماضي، أن اللقاح سيكلف أقل من 1000 يوان (140 دولارا)، وسيتم إعطاؤه في جرعتين كل 28 يوما، مؤكدا ان "شركة (سينوفارم)، التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنوية تبلغ 220 مليون جرعة".

ر.إ

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