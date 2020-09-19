النائب الفتلاوي لـ/نينا/: الكتل السياسية تتصارع من اجل البقاء.. والانتخابات المقبلة ستطيح برؤوس كبيرة

2020/09/19 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الكتل السياسية تتصارع من اجل البقاء كونها خائفة من الانتخابات القادمة.وقال الفتلاوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاستعداد الجيد والمهني لاجراء الانتخابات المبكرة"، مبينا ان "القانون الانتخابي مفصل على مصالح الاحزاب، بحسب اهوائها ومصالحها".واضاف "يجب ان تكون هناك رؤية ومهنية عالية للخروج من الازمات، وان تكون هناك دراسات من منظمات مجتمع مدني للخروج بقانون يلبي طموح الشعب العراقي لا يلبي طموح الكتل السياسية التي هي اليوم تتصارع لتفصيل القانون على مقاساتها ومصالحها الخاصة".وتابع الفتلاوي ان "الكتل السياسية خائفة جدا من الانتخابات القادمة التي ستطيح برؤوس كبيرة، وهي تريد تحقيق المكاسب للبقاء في السلطة والسيطرة على المصالح العامة"، لافتا الى ان "هذه الكتل تتصارع الان من اجل البقاء ومن اجل صياغة قانون انتخابي يعيدها الى المشهد مرة اخرى"./انتهى10

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