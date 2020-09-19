2020/09/19 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملا طلال: زيارة الكاظمي الى ميسان مثمرة واتخذت فيها العديد من القرارات والاجراءات

بغداد / نينا / عاد الى بغداد مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد زيارة لمحافظة ميسان .

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة ان : رئيس الوزراء قام بزيارة مثمرة الى محافظة ميسان اتخذت فيها العديد من القرارات والاجراءات ,

واضاف : تم تشكيل فريق خاص لمتابعة تنفيذها لتلب

الأربعاء 16 , أيلول 2020 22:31

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي زيدان يجدد تحذيره من حالة (الفراغ الدستوري) الذي أوجدته المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي زيدان يجدد تحذيره من حالة (الفراغ الدستوري) الذي أوجدته المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).