مصرع امرأتين بسبب مشاكل اسرية في كركوك

2020/09/19 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن مصدر امني، عن مصرع امرأتين في محافظة كركوك على يد شقيقيهما نتيجة مشاكل اجتماعية واسرية .وقال المصدر ، إن شخصاً فتح النار على شقيقته في حي القادسية بكركوك، مما ارداها قتيلة في الحال وسلم نفسه للشرطة على الفور نتيجة مشاكل عائلية .وفي حادث اكثر قتلت امراة لها من العمر 40عاماً على يد شقيقها الخمسيني بواسطة الخنق في حي القادسية ايضاً بسبب مشاكل اجتماعية.وسجلت كركوك 37حالة انتحار وقتل ناجمة عن عنف اسري منذ مطلع العام الحالي ./انتهى

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