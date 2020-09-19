"كوردستان في عام".. تدشين 412 مشروعاً وحصة الأسد لثاني المحافظات

2020/09/19 | 09:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني قبل نحو 13 شهراً، ووضعت تعزيز البنية التحتية للإقليم على رأس أولويات عملها - صورة: من إرشيف كوردستان 24

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