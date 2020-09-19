الولايات المتحدة ترسل رادارا ومصفحات إلى سوريا

2020/09/19 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية، أنها شحنت رادارا ومركبات مصفحة من طراز "برادلي" إلى شمال شرقي سوريا.وقال المتحدث باسم القيادة العقيد بيل أوربان، في تصريح للصحفيين، إن قيادة القوات المركزية الأمريكية أمرت باتخاذ بعض الخطوات لدعم أمن قوات التحالف في شمال شرق سوريا.وأضاف أنه تم إرسال رادار من طراز"Sentinel" ومركبات قتالية مصفحة من طراز "برادلي" لدعم القوات الأمريكية في المنطقة الأمنية السورية وزيادة طلعات الطيران فوق تلك القوات.وأشار أوربان إلى أن هذه الخطوة اتخذت لتمكين القوات الأمريكية من مواصلة قتالها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



، موضحا ان هذه المركبات ونظام الرادار سيستخدمها الجنود الأمريكيون".وقال إنه لا يريد الإجابة على سؤال حول عدد المدرعات التي تم إرسالها إلى المنطقة "لأسباب أمنية".وعلى الصعيد ذاته، أفاد بيان صادر عن التحالف الدولي، أن هذه المركبات ستستخدم من قبل جنود أمريكيين وأنها ستوفر قابلية التحرك بحرية لقوات التحالف في المنطقة./انتهى9

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