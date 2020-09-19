رئيس مجلس القضاء يتهم أحزاباً بـ'خرق سيادة القانون' ويُحذّر من 'حالة شاذّة'

2020/09/19 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السبت، أحزاباً لم يُسمها، بـ"خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء"، فيما حذر من "حالة شاذة"، قال إنها توقع القضاء في "فراغ دستوري".

يتبع...

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