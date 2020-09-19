"فيفا" تُعزّي رياضيي العراق بوفاة ناظم شاكر: خسارة مؤثرة

2020/09/19 | 10:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/عزى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الهيئة التطبيعية برحيل نجم الكرة العراقية السابق مدرب المنتخب العراقي الأسبق، ناظم شاكر.وقال إنفانتينو في برقية تعزية، إن الكلمات غير كافية لتعبر عن مدى الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة المؤثرة على كرة القدم العراقية.وأضاف أن "المرحوم ناظم شاكر كان من اللاعبين الذين مثلوا العراق بجدارة في نهائيات كأس العالم 1986، وعلى مستوى الأندية، وسيتذكره الجميع في عمله الطويل مع القوة الجوية".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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