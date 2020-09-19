الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية في حاوي العظيم وجنوب الضلوعية

2020/09/19 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، عملية دهم وتفتيش في حاوي العظيم وجنوب الضلوعية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وفوج مغاوير سامراء نفذت عملية دهم وتفتيش في حاوي العظيم وجنوب الضلوعية والمناطق والقرى المجاورة”.وأضاف البيان أن “العملية تأتي للبحث عن الزمر الارهابية وعن مناطق مضافاتهم”.



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