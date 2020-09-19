العامري: مستعدون للمثول امام القضاء اذا ما وجدت ملفات فساد ضدنا

2020/09/19 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري عن استعداد منظمة بدر التي يترأسها للمثول أمام القضاء “إذا ما وجدت ملفات فساد ضدها”.وقال العامري في لقاء مع شيوخ عشائر البصرة وميسان وذي قار إن “الفتح كان المبادر في الالتزامِ ببنود توجيهات … Readmore

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