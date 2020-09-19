المشير حفتر ينهي اغلاق المنشآت والحقول النفطية وإعادة تصدير النفط وفق شروط

2020/09/19 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق “شروط” تضمن التوزيع العادل لعوائده، ومنع دعم “الإرهاب” بموارده، بعد أن ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة.وقال المشير حفتر … Readmore

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