رئيس جامعة الموصل: داعش احرق مليون كتاب ومخطوطة في مكتبة الجامعة

2020/09/19 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس جامعة الموصل قصي كمال الدين الأحمدي، نسب الدمار الذي لحق بالجامعة إبان سيطرة “ داعش” الإجرامي، مؤكدا أن عناصر التنظيم احرقوا نحو مليون كتاب في مكتبة الجامعة.

وقال الأحمدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “نسبة الدمار في المدينة القديمة بلغت 83 في المئة، لتأتي جامعة الموصل في المرتبة الثانية بنسبة 80 في المئة”، مبيناً أن “144 بناية في الجامعة دمرت بشكل كلي أو جزئي، وسرقت 217 سيارة، وتفكيك وسرقة 80 في المئة من المختبرات و60 في المئة من منظومة الكهرباء”.

وأضاف أن “ الإرهابيين أحرقوا نحو مليون كتاب ومخطوطة في المكتبة المركزية للجامعة”، لافتاً إلى أنه “بذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة إعمار جامعة الموصل”.

وتابع أن “المنظمات وجهات داعمة عملت على إعادة إعمار الجامعة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الدمار فيها إلى أقل من 20 في المئة”، مؤكداً أن “العمل مستمر لإعادة إعمار الجامعة بشكل تام”.

وأشار الأحمد إلى أن “العمل جار على إعادة الجامعة إلى التصنيفات الدولية ، وإحالة العمل في المكتبة المركزية من خلال”UNDP” ، لافتاً إلى أنه”تم التعامل مع أكثر من جهة لتزويد المكتبة ببديل عن الكتب المحترقة”.



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